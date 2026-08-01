MiAmbiente reubica nido de tortuga lora para proteger 106 huevos en Chiriquí

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) reubicó un nido de tortuga lora con 106 huevos al vivero artificial del Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola, en la provincia de Chiriquí, como parte de las acciones para proteger la especie.

La entidad informó que el hallazgo se realizó durante un patrullaje de control y vigilancia. Debido al alto riesgo de depredación por coyotes y perros, el nido fue trasladado de forma segura, siguiendo los protocolos establecidos.

Con esta medida, MiAmbiente busca incrementar las probabilidades de supervivencia de los embriones y contribuir a la conservación de esta especie de tortuga marina.