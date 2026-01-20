MiAmbiente permite la navegación de paso y la pesca de subsistencia con autorización en isla Escudo de Veraguas

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) permitirá la navegación de paso y la pesca de subsistencia, siempre y cuando se cuente con la autorización formal previa y por escrito, pero mantiene la medida de cierre del Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas-Degó, tal y como lo establece la Resolución No. DM-006-2026 del 12 de enero de 2026.

La pesca comercial, industrial o de exportación está totalmente prohibida en dicha área natural protegida.

Estas acciones corresponden a los acuerdos consensuados durante la reunión entre autoridades nacionales, locales, tradicionales y administrativas de Bocas del Toro y de la comarca Ngäbe Buglé, y la sociedad civil, con el objetivo de crear estrategias de protección, restauración ecológica, conservación, divulgación y estudio científico de los extraordinarios recursos naturales y biodiversidad de esta isla, un ecosistema protegido de enorme valor ambiental considerado único a nivel mundial.

Durante el encuentro se acordó establecer una presencia inmediata de personal y guardaparques de MiAMBIENTE, con el respaldo de la Policía Ambiental en el sitio, adelantar una evaluación ecológica rápida de los recursos de la zona, respetar en todas sus partes, crear una subcomisión dentro de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional, para incorporar el Plan de Conservación del Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas Degó que consensue las partes a futuro; construir un refugio permanente para los guardaparques en la isla e iniciar de inmediato patrullajes permanentes con el apoyo de la Policía Ambiental.

También se acordó diseñar e implementar planes de educación ambiental e investigación con las poblaciones locales del área; con la guía del grupo de trabajo establecido, de un comité científico a establecerse próximamente y de un comité asesor integrado por todas las partes que participaron en esta reunión.

Asimismo, se iniciará la elaboración de un plan de conservación y protección de los recursos marinos y terrestres y del Plan de Manejo para este paisaje protegido que alberga especies endémicas como el perezoso pigmeo, el Amazilia, un colibrí exclusivo de la isla; además de arrecifes y una biodiversidad marina excepcional que ha servido para estudios científicos a nivel nacional como internacional.