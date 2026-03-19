Menor de nueve meses presuntamente abusada es trasladada al Hospital de Niño

La bebé de nueve meses que presuntamente fue víctima de abuso sexual está siendo trasladada desde la provincia de Veraguas hacia un hospital en la ciudad de Panamá, informó la directora general de Salud Pública, Yelkys Gil.

La funcionaria expresó que la infanta se encuentra en condición estable.

“Ella está siendo trasladada al Hospital del Niño para completar estudios porque necesita un tratamiento de una diálisis. Ese caso lo estamos viendo de forma delicada, está estable por el momento, es lo que podemos aportar”, detalló Gil.

La menor ingresó en condición crítica al Hospital Regional Luis “Chicho” Fábrega tras presentar un cuadro gastroentérico severo el 13 de marzo.