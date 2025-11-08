Menor de la Comarca Ngäbe Buglé será trasladado a hospital especializado en quemaduras en Texas

La organización Abou Saad Shriners Panamá informó este 8 de noviembre que continúa la coordinación del traslado médico internacional de un menor procedente de la Comarca Ngäbe Buglé, quien será atendido en el Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas, centro especializado en el tratamiento de pacientes pediátricos con quemaduras severas.

Según la entidad, “tras los ajustes logísticos realizados, el traslado se efectuará el domingo 9 de noviembre, con salida programada a las 5:30 p.m. desde el Aeropuerto Internacional Enrique Malek, en la provincia de Chiriquí, y llegada al Aeropuerto Scholes International en Galveston, Texas, a las 9:00 p.m. (hora local)”.

El menor “se encuentra estable y bajo cuidados médicos, en espera del viaje”.

La organización agradeció “a todas las personas, instituciones y benefactores que han brindado su apoyo y donaciones”, afirmando que estas contribuciones hacen posible que “estos esfuerzos humanitarios se concreten y permitan ofrecer esperanza y atención médica especializada a quienes más lo necesitan”.

Abou Saad Shriners Panamá reiteró su compromiso de “mantener informada a la comunidad sobre la evolución del proceso y las próximas etapas de esta misión médica”.