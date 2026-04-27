Menor de edad resulta herido tras balacera en Las Trancas, San Miguelito

Un estudiante resultó herido de bala la tarde de este lunes, 27 de abril, en el sector de Las Trancas de Cerro Viento, en el corregimiento Rufina Alfaro, distrito de San Miguelito, en las inmediaciones de un centro educativo.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió frente a una escuela, donde se escucharon detonaciones que provocaron gritos y confusión entre las personas que se encontraban en el área. “Momentos de terror se vivieron en Las Trancas”, indicaron testigos.

En medio de la situación, un vehículo fue visto abandonando el lugar con múltiples orificios de bala en una de sus ventanas, lo que levantó sospechas sobre su vinculación con el ataque.

Se reportó que el presunto responsable del tiroteo fue detenido tras una rápida acción policial. El sospechoso fue ubicado y aprehendido en el Corredor Norte cuando intentaba huir.