Meduca: solo los centros incluidos en el listado oficial podrán reanudar clases presenciales

El Ministerio de Educación (Meduca) reiteró que únicamente podrán reanudar las clases presenciales los centros educativos oficiales incluidos en el listado de escuelas operativas, el cual se encuentra disponible en su sitio web (“www.meduca.gob.pa”).

Según el comunicado publicado el 21 de octubre de 2026, la medida prioriza la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes, personal administrativo y toda la comunidad educativa, al garantizar que las condiciones de cada plantel hayan sido inspeccionadas antes del retorno a las aulas.

La entidad exhortó a los directores a acatar las disposiciones y esperar la autorización correspondiente. Asimismo, advirtió que las escuelas que inicien labores sin figurar en el listado oficial estarán sujetas a revisiones y medidas administrativas disciplinarias. Por su parte, la nómina se actualizará a medida que avancen las inspecciones y se confirme que los planteles reúnen las condiciones necesarias.