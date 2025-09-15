Meduca reporta ahorros por B/.1,577 millones y anuncia construcción de 11 nuevas escuelas en 2025

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que en 2025 ha ejecutado proyectos en infraestructura, gestión administrativa y académica, con ahorros que ascienden a B/. 1,577,161,632.69, principalmente en obras, conectividad en 3,102 escuelas, consultorías y procesos de gestión académica.

En materia presupuestaria, la entidad destacó en su reporte que el renglón de funcionamiento registra un avance del 83.8%, equivalente a B/. 1,160,498,763.16, mientras que el presupuesto de inversión alcanza el 39.7% hasta agosto, lo que representa B/. 147,506,328.09.

Entre los proyectos más relevantes, el Meduca anunció la licitación de la construcción de 11 nuevas escuelas, con una inversión de B/. 188,862,383.42, que beneficiará a 23,206 estudiantes en cinco regiones educativas. Además, se ejecutan 149 proyectos en 216 centros educativos, con una inversión superior a B/. 974,149,429.01, y se desarrollan 52 proyectos de continuidad con una inversión de B/. 340,099,844.50.

En cuanto al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), la actual administración ha desembolsado B/. 90,836,747.43, impactando a 3,111 centros educativos y beneficiando a 791,329 estudiantes. También se han realizado 6,425 trabajos de mantenimiento, que han favorecido a 583,813 estudiantes, con una inversión de B/. 7,818,953.14.

Sobre la deuda en vigencias expiradas, el Meduca señaló que al primer semestre de 2024 se adeudaban B/. 53,141,454.87, de los cuales ya se ha cancelado el 80% (B/. 42,767,219.18). Actualmente, se encuentran en trámite de pago más de B/. 3 millones y se agilizan desembolsos por B/. 6,475,935.71.

“Uno de los ejes estratégicos de esta gestión ha sido la revisión integral de proyectos y procesos, con el propósito de asegurar precios justos, garantizar la calidad de las obras y velar por el bienestar de la comunidad educativa”, indicó el Ministerio en su informe.

En el ámbito social, los programas de nutrición escolar alcanzan a 3,055 escuelas y benefician a 552,114 estudiantes, con una inversión de B/. 64,239,999.81. A su vez, el Fondo Agropecuario impacta a más de 133,000 estudiantes en 34 institutos técnicos, con una inversión de B/. 5,782,384.00.

Finalmente, el Meduca destacó la reducción de escuelas rancho de 521 a 478 y de aulas rancho de 1,733 a 1,608, como parte de las mejoras en infraestructura escolar.