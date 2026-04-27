Meduca confirma estudiante herido en incidente cerca de escuela en San Miguelito

La Dirección Regional de Educación de San Miguelito confirmó que un estudiante resultó herido tras un incidente ocurrido este lunes 27 de abril de 2026 en las inmediaciones del Centro Educativo Básico General Gabriel Lewis Galindo, en el corregimiento de Rufina Alfaro.

De acuerdo con la entidad, “se registró un incidente en las inmediaciones del Centro Educativo Básico General Gabriel Lewis Galindo (...) en el que resultó herido un estudiante de otro colegio que transitaba por el lugar”.

El Ministerio de Educación informó que el alumno afectado recibe atención médica y que se ha brindado respaldo a su entorno familiar. “El alumno afectado se encuentra recibiendo atención médica, mientras que, el Ministerio de Educación se ha puesto a disposición de sus familiares para brindar el acompañamiento correspondiente”, indicó.

La institución también aclaró que el hecho no ocurrió dentro del plantel y que se actuó conforme a los protocolos establecidos. “Ante este suceso ajeno al centro educativo, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos (...) con el objetivo de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo”.

Asimismo, se informó que las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. “Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables”.