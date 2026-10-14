Más países activan apoyo humanitario para Panamá

Diversos países y organismos internacionales han expresado su solidaridad y ofrecido ayuda a Panamá tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre, que provocó daños en viviendas, edificios e infraestructuras, principalmente en las provincias centrales.

Entre los países que han manifestado su disposición de colaborar se encuentran Estados Unidos, Israel, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Chile, Corea del Sur y Ecuador. Sin embargo, las contribuciones concretas varían entre los gobiernos, ya que algunos han enviado asistencia y otros han expresado su disposición de apoyar.

Estados Unidos figura entre los países que han brindado apoyo operativo para atender la emergencia, con el traslado de suministros y recursos destinados a las zonas afectadas.

Por su parte, Costa Rica anunció el envío de una misión médica de emergencia, según informó su presidenta, Laura Fernández Delgado. La asistencia contempla dos módulos asistenciales, plantas eléctricas, sistemas de agua y saneamiento, además de personal médico, de enfermería y especialistas en logística. Israel también se sumó a la asistencia humanitaria mediante la entrega de agua potable y alimentos en Playa Venao, en coordinación con la Alcaldía de Panamá y miembros de la comunidad israelí. La distribución fue encabezada por el embajador israelí en Panamá, Mattanya Cohen, por instrucción del canciller Gideon Sa’ar.

En tanto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su solidaridad con Panamá y manifestó la disposición de su país de colaborar en la atención de la emergencia.