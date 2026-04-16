Más pacientes por hechos violentos llegan a urgencias del Hospital Santo Tomás, revela su director

El Hospital Santo Tomás (HST) registró un incremento significativo en la cantidad de pacientes atendidos en su cuarto de urgencias durante el presente mes, lo que ha generado presión sobre los recursos del centro médico, según explicó el director médico del hospital, Dr. Luis Carlos Bravo.

En entrevista para medios de comunicación, el Dr. Bravo confirmó la situación al señalar que “La verdad que sí, es un pico elevado”.

De acuerdo con el especialista, recientemente se han presentado casos de alta complejidad, incluyendo pacientes con heridas por arma de fuego. “Hace un par de semanas en una sola madrugada tuvimos 10 heridos de bala. Por suerte solo fueron tres al salón de operaciones como urgencia”, explicó.

Este aumento en la demanda de atención también tiene consecuencias directas en el funcionamiento del hospital. Según Bravo, “eso impacta en el recurso económico del hospital, en inversión en eso porque requerimos más insumos para atender todo esto”.

El director médico indicó además que el comportamiento al alza ya se refleja en las estadísticas internas. “Así que sí, estadísticamente en cuanto a pacientes que han llegado, en este mes ha sido mayor”, afirmó.