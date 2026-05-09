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Más de una tonelada de droga y 788 detenidos deja operativo policial del 1 al 8 de mayo

Más de una tonelada de droga y 788 detenidos deja operativo policial del 1 al 8 de mayo
ML | Paquetes con presunta droga.
Redacción Metro Libre
09 de mayo de 2026

Más de una tonelada de droga fue decomisada como resultado de la segunda fase de la “Operación Intervención Control Territorial Focalizada”, ejecutada del 1 al 8 de mayo en todo el país.

Según el balance oficial, las autoridades incautaron 1,074 paquetes de droga y 28 armas de fuego. Durante los operativos también se aprehendieron 788 personas: 415 por oficio, 41 en flagrancia, 285 por faltas administrativas, 27 vinculadas al microtráfico y 20 por narcotráfico.

El despliegue incluyó 197 diligencias de allanamiento, donde se decomisaron 282 municiones y B/. 656.50 en efectivo. Además, se recuperaron 12 vehículos con denuncia de robo y hurto.

Las acciones se complementaron con 170,730 verificaciones ciudadanas a nivel nacional, como parte del refuerzo del control territorial.

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