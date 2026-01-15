Más de 400 jóvenes en Panamá participan del Modelo de las Naciones Unidas

En el pleno de la Asamblea Nacional (AN) se realizó la ceremonia de apertura de la conferencia Harvard National Model United Nations Latinoamérica 2026 (HNMUN-LA) contando con la presencia de 400 jóvenes de diferentes países como Colombia, Perú, Brasil, Guatemala, entre otros.

Conforme al reporte, esta conferencia es organizada en conjunto con la Universidad de Harvard, la Asociación Panameña de Debate (ASPADE) y World Debate Consulting.

Esta conferencia es una simulación del Modelo de las Naciones Unidas (MUN) para estudiantes de secundaria y universitarios. En donde los participantes representan a los diferentes países miembros de la ONU.

Durante el evento, debaten acerca de distintos temas de relevancia internacional que afectan a los jefes de Estado de cada país, inherentes a cultura, política, economía, sociedad, entre otros.

La HNMUN-LA culminará el próximo 17 de enero.