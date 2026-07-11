Más de 20 mil plantones siembra la Alcaldía con nueva jornada en la vía Tocumen

Con la siembra de 250 plantones en la Vía Tocumen, la Alcaldía de Panamá ha completado más de 20 mil árboles en todo el distrito durante la presente administración.

La arborización de hoy sábado (11 de julio) se llevó en el tramo comprendido entre Harinas del Istmo y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), con el objetivo de fortalecer las áreas verdes y mejorar el entorno urbano de la capital.

La iniciativa llevada por la Alcaldía de Panamá en en alianza con ETESA [Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.], la Junta Comunal de Don Bosco, la empresa Tzanetatos y voluntarios forman parte del programa de arborización que impulsa la institución y las acciones en favor del medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos.

* Vía: Alcaldía de Panamá