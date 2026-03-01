Más de 1,400 trasplantes realizados por la CSS desde 1990 impulsan llamado urgente a la donación

El programa de trasplantes de la Caja de Seguro Social (CSS) superó recientemente los 1,400 procedimientos quirúrgicos desde su creación en 1990, una cifra que confirma su rol como uno de los componentes esenciales de la medicina especializada en Panamá, según detalla el más reciente informe.

Las intervenciones renales encabezan las estadísticas nacionales: se han practicado 1,022 trasplantes de riñón desde que inició el programa. Solo en 2025, en la Ciudad de la Salud, se realizaron 41 cirugías de este tipo con 17 de donantes vivos y 24 de donantes fallecidos, y en lo que va de 2026 ya suman cuatro trasplantes renales adicionales.

Actualmente, más de 3,000 personas reciben terapias de hemodiálisis o diálisis peritoneal en el país, muchas de ellas en lista de espera por un riñón que les permita mejorar radicalmente su calidad de vida.

El coordinador nacional de Trasplante de la CSS, Régulo Valdés, subrayó que el compromiso ciudadano es clave para ampliar el acceso a estos procedimientos.

El doctor Valdés recalcó que “la donación de órganos es un acto de amor y generosidad que brinda una segunda oportunidad de vida a quienes se encuentran en lista de espera”.

Desde un donante fallecido, en Panamá se pueden trasplantar órganos y tejidos como el hígado, riñones, corazón, piel y córneas, lo que multiplica el impacto de cada decisión voluntaria.

Se detalló que en la Ciudad de la Salud están centralizados los dos programas activos de trasplante del país: el programa renal que contempla donante vivo relacionado y donante fallecido, y el programa de trasplante hepático.

La institución, además, sostiene programas de residencia médica en distintas especialidades. En nefrología, la formación incluye tres años de especialización, al término de los cuales los médicos egresan habilitados para atender a personas trasplantadas.

La CSS detalla que para ser donante de órganos y tejidos se requiere:

-Ser mayor de edad.

-Gozar de buena salud física y mental.

-Manifestar la voluntad de donar al tramitar la cédula o licencia de conducir.

-Completar el formulario en la Coordinación de Trasplante o realizar una declaración jurada.