Más de 13,900 viviendas inspeccionadas y toneladas de ayuda movilizadas tras 16 días del sismo

A 16 días del sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene las evaluaciones de daños, la coordinación interinstitucional y la asistencia humanitaria en las comunidades afectadas. De acuerdo con el balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), citado en el comunicado “Continúan las evaluaciones y la coordinación interinstitucional”, desde la fecha del evento telúrico se han inspeccionado 13,985 viviendas, correspondientes a una población de 45,765 personas, en diez provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, registrándose además 27 personas lesionadas.

En el componente sanitario se han inspeccionado más de 120 centros de salud con apoyo especializado para garantizar la continuidad de los servicios asistenciales, mientras que en el sector educativo se han evaluado más de 853 planteles afectados. Por su parte, los registros del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con corte al 20 de octubre, contabilizan 151 albergues activos con un aproximado de 5,067 personas, concentradas principalmente en Veraguas, Los Santos y Herrera. Asimismo, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá aumentó su pie de fuerza a 1,348 unidades a nivel nacional en las últimas 72 horas.

Como parte de la respuesta logística, se han movilizado más de 208 mil libras de carga por vía aérea y 376.6 toneladas por vía terrestre para trasladar insumos a las zonas afectadas. A estas acciones se suma el apoyo de los Clubes de Leones, que entre el 10 y el 24 de octubre brindaron asistencia a 1,800 familias (unas 9,000 personas) en 96 comunidades de Los Santos, Herrera y Veraguas. En la operación participaron 98 clubes a nivel nacional, los cuales coordinaron la recepción, clasificación y distribución de alimentos, agua, productos de higiene y suministros médicos, además de respaldar a diversos centros hospitalarios.

Desde el COEN se mantiene la articulación entre las entidades públicas y organizaciones que participan en la respuesta, con el propósito de dar seguimiento a las necesidades prioritarias y agilizar la canalización de la ayuda. Paralelamente, se conservan las alertas amarillas en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, y en los sectores de Veraguas determinados por las autoridades, así como la alerta verde preventiva en el resto de las provincias ante condiciones climáticas inestables. El Gobierno Nacional, los estamentos de socorro y un equipo multidisciplinario continúan con las labores de evaluación y atención integral para garantizar la seguridad de la población.