Más de 1,300 enfermeras y enfermeros presentan examen para ingresar a la CSS

Más de 1,300 enfermeras y enfermeros, de distintos puntos del país, participaron ayer en las pruebas de conocimientos básicos para optar por una plaza en la Caja de Seguro Social (CSS), informaron de la entidad de salud.

El proceso se desarrolló de forma simultánea en las provincias de Panamá, Chiriquí, Coclé y Bocas del Toro, y tiene como objetivo cubrir vacantes a partir de marzo del próximo año, como parte del programa de atención que brinda la CSS a nivel nacional.

La jefa nacional de Enfermería de la CSS, Doris Blandón, explicó que “esta convocatoria permitirá seleccionar, en una primera fase, a un grupo de profesionales que podría incorporarse a la institución en marzo. Asimismo, se conformará una base de datos con la ponderación obtenida por los participantes de forma descendente, con el fin de cubrir, en este mismo orden, las futuras vacantes”.

La mayor afluencia de aspirantes se registró en la ciudad capital, específicamente en el Instituto de Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, donde participaron más de 600 postulantes. Las pruebas también se aplicaron en el Hospital Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce; el Hospital Dr. Rafael Hernández, en David; y el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, en Changuinola, según datos de la CSS.

Agregaron que, “con esta convocatoria, en la que se evaluarán conocimientos básicos de egresados de distintos centros de educación superior, la CSS da inicio formal al proceso de dotación de enfermeras para sus más de 70 unidades de atención de salud a nivel nacional”.