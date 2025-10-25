Más de 100 nuevo médicos se incorporarán al sistema de salud nacional

Un grupo de 112 nuevos médicos especialistas y subespecialistas se incorporarán al sistema de salud nacional para fortalecer la calidad de la atención y ampliar la cobertura médica en todo el país, luego de recibir sus diplomas en un acto de graduación celebrado por la Caja de Seguro Social (CSS) el pasado viernes, 24 de octubre.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, compartió con los médicos este emotivo momento y les dijo: “En esta institución estamos construyendo una nueva confianza, no con promesas, sino con resultados. Ustedes, los médicos de esta generación, serán el rostro humano de esa transformación, porque la confianza no se decreta: se conquista con alma, con verdad y con trabajo.”

Los especialistas reforzarán áreas prioritarias como medicina interna, geriatría, pediatría, ginecología y obstetricia, oftalmología y anestesiología, entre otras. Su formación se desarrolló en los siete principales hospitales docentes de la institución, ubicados en las provincias de Chiriquí, Coclé, Colón, Herrera y Panamá, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema de seguridad social del país.

“Cada médico graduado representa no solo una inversión en capital humano, sino también una esperanza para miles de pacientes que esperan atención médica especializada en distintas áreas del país”, expresó el Dr. Paulino Vigil De Gracia, jefe del Departamento de Docencia e Investigación de la CSS.

El acto de graduación, realizado en el auditorio de la Ciudad de la Salud, contó con la participación de autoridades de la CSS, representantes del Gobierno nacional y universidades formadoras, quienes destacaron el compromiso y la dedicación de los nuevos profesionales.

En la provincia de Panamá, 79 médicos completaron su formación en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera y el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde se desarrollan programas de subespecialidades de alta complejidad, entre ellas Cardiología, Genética Médica, Medicina Crítica, Hematología, Reumatología, Psiquiatría, Paidopsiquiatría Y Nefrología.