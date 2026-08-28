Marcha contra la violencia escolar y el acoso se realizará este sábado

Este sábado 29 de agosto se realizará una marcha contra la violencia escolar y el acoso, en memoria de José “Bodoco” Jaramillo Bynoe, un adolescente de 14 años que murió tras sufrir situaciones relacionadas con el bullying.

La movilización tendrá como punto de encuentro los predios de la Contraloría General, en la Avenida Balboa, a las 2:30 p. m., y recorrerá la Cinta Costera hasta el letrero de Panamá, donde culminará.

La actividad busca crear conciencia sobre el acoso escolar y exigir mayores acciones para prevenir y atender estos casos.