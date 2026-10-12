Mantienen cierre preventivo de puertos estatales tras el sismo

Varios puertos estatales de Panamá permanecerán cerrados hasta nuevo aviso como medida preventiva tras el terremoto registrado el pasado viernes 9 de octubre, mientras se realizan inspecciones técnicas para verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones.

La medida fue informada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) e incluye a Puerto Vidal y Puerto Mutis, en Veraguas; Puerto Almirante, en Bocas del Toro; así como las instalaciones portuarias ubicadas en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos.

La institución también comunicó la suspensión temporal de la atención al público en sus oficinas administrativas de Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos, además de las sedes de Remedios, en Chiriquí, y Almirante, en Bocas del Toro.

No obstante, en los puertos de Almirante, Mutis y Pedregal se mantendrá la atención de los zarpes.

La AMP explicó que estas medidas buscan resguardar las instalaciones y garantizar la seguridad de las operaciones marítimas, mientras se completan las evaluaciones estructurales en coordinación con las entidades correspondientes.

Asimismo, indicó que se ha tomado en consideración la situación de los colaboradores portuarios cuyas viviendas y familias resultaron afectadas por el movimiento sísmico, priorizando su seguridad y bienestar.

La entidad exhortó a los usuarios y operadores marítimos a mantenerse informados a través de sus canales oficiales, donde se comunicarán oportunamente las disposiciones sobre la reanudación de las actividades portuarias y administrativas.