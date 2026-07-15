Lotería intensifica operativos contra la venta ilegal de chances y billetes

Este miércoles, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), en coordinación con la Policía Nacional, realizó un operativo en el distrito de San Miguelito para combatir la presunta venta clandestina de lotería.

El director de la Lotería Nacional de Beneficencia, Isidro Carbonell, informó que la institución ha identificado 387 comercios mediante denuncias ciudadanas.

Explicó que entre los establecimientos señalados no solo figuran comercios asiáticos, sino también lavanderías, salones de belleza y otros negocios donde, presuntamente, se comercializa lotería de forma ilegal.

Carbonell indicó que estos operativos buscan recopilar información para presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

Por último, el director hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad, incluyendo las presuntas malas prácticas de algunos billeteros oficiales, para que la institución pueda tomar las acciones correspondientes.