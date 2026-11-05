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Los Santos: 17 personas dan negativo en pruebas de malaria tras caso positivo

Los Santos: 17 personas dan negativo en pruebas de malaria tras caso positivo
ML | Pruebas de malaria.
Redacción Web
05 de noviembre de 2026

Las 17 personas evaluadas en un campamento de la provincia de Los Santos dieron negativo en las pruebas de malaria, tras el muestreo realizado el pasado 4 de noviembre como parte del seguimiento a un caso positivo, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Las pruebas se aplicaron a personas de distintas edades, desde lactantes hasta adultos mayores. Como parte de las medidas preventivas, se realizaron nebulizaciones durante tres días consecutivos para controlar los mosquitos adultos y reducir el riesgo de transmisión.

El Minsa indicó que mantendrá el seguimiento a las personas evaluadas y gestionará la localización de quienes hayan visitado el campamento desde el 29 de octubre, con el propósito de darles vigilancia y realizarles pruebas si presentan algún síntoma.

La institución aseguró que se mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de vectores ante el caso positivo detectado.

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