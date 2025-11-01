Los Bomberos reiteran medidas de seguridad en los hogares durante las fiestas patrias

Con motivo del inicio de las celebraciones del mes de la patria, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la seguridad en los hogares, especialmente para quienes planean trasladarse al interior del país durante los días de conmemoración.

El teniente Caleb Rodríguez, del BCBRP, destacó la importancia de verificar las condiciones eléctricas y de gas antes de ausentarse del hogar, con el objetivo de prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la vida y los bienes materiales.

“Queremos reiterar a la ciudadanía que evite sobrecargar las regletas o tomacorrientes, ya que esto puede provocar recalentamientos y cortocircuitos. Igualmente, es importante cerrar correctamente la llave de gas antes de salir de casa. Actualmente, la mayoría de los cabezotes cuentan con un botón de cierre que permite interrumpir el flujo del gas de manera segura”, señaló Rodríguez.

El oficial también recomendó revisar los sistemas de gas en lavanderías o calentadores, y, de ser necesario, contactar a un técnico o plomero certificado para comprobar las conexiones y evitar fugas.

Asimismo, aconsejó a quienes residen en edificios o apartamentos que, antes de salir, cierren la llave central de gas o la de su unidad y desconecten los electrodomésticos no esenciales, dejando únicamente los necesarios, como la nevera.

Rodríguez concluyó con que, en caso de detectar olor a gas, no se deben encender luces ni electrodomésticos. En su lugar, se debe ventilar el área abriendo puertas y ventanas, evacuar el lugar y llamar de inmediato a los bomberos al 103.