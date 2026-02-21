Los bomberos emiten recomendaciones para peregrinación en Atalaya

El Benemerito Cuerpo de Bomberos de la Republica de Panama emitió una serie de recomendaciones para las personas que participan en la tradicional peregrinación al Jesus Nazareno de Atalaya, en el distrito de Atalaya, provincia de Veraguas, con el fin de prevenir emergencias y garantizar la seguridad de los asistentes.

La entidad instó a los peregrinos a mantenerse bien hidratados durante el recorrido, especialmente ante las altas temperaturas que suelen registrarse en la zona. Asimismo, recomendó utilizar ropa y calzado cómodos para evitar lesiones o agotamiento físico.

De igual manera, aconsejó protegerse del sol mediante el uso de gorras o sombreros y bloqueador solar. Finalmente, exhortó a los participantes a no caminar solos, sino acompañados o en grupos, a fin de reducir riesgos y facilitar la asistencia en caso de cualquier eventualidad.