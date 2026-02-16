Localizan el cuerpo de un hombre desaparecido en un balneario de Chiriquí

El cuerpo sin vida de un hombre, reportado como desaparecido en el balneario Charco Lajas de Gualaca, Chiriquí), fue localizado este lunes, por miembros del equipo especializado de Extinción, Búsqueda y Rescate (EXBURE) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) y la Fuerza de Tarea Conjunta.

El reporte de los bomberos detalló que buzos especializados, drones subacuáticos, personal paramédico y voluntarios trabajaron en el hallazgo. “El descubrimiento se informó a las 11:30 a. m. de hoy lunes; la extracción se completó a las 11:50 a. m. y las labores finalizaron formalmente a las 2:00 p. m. Lamentablemente, la víctima fue hallada sin signos vitales”, explicó el teniente Jhonny Gutierrréz, del Exbure.

La desaparición del ciudadano se reportó ayer domingo, 15 de febrero de 2026, a las 3:55 p. m., cuando un testigo afirmó que una persona de aproximadamente 45 años ingresó al agua y no regresó a la superficie.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar las precauciones en los balnearios y a respetar estrictamente las indicaciones de los organismos de seguridad.