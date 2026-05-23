Lluvias y tormentas aisladas marcarán el clima de este sábado en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que para este sábado se esperan condiciones atmosféricas variables en gran parte del país, con lluvias y tormentas aisladas principalmente durante la tarde, producto del incremento del calentamiento diurno y la inestabilidad atmosférica.

Según el pronóstico oficial, las condiciones más activas se concentrarán en sectores cercanos a la frontera con Colombia, el sur de Veraguas, el sur de la Península de Azuero, áreas de la Cordillera Central en Coclé, Panamá Metro y las tierras bajas de Chiriquí, donde podrían registrarse aguaceros de moderada intensidad acompañados de actividad eléctrica puntual.

En el resto de la vertiente del Pacífico predominarán condiciones más estables y con menor probabilidad de lluvias. Para horas de la noche, se prevé una disminución gradual de la actividad atmosférica, favoreciendo cielos más despejados y un ambiente estable.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana dominarán intervalos de abundante nubosidad combinados con periodos parcialmente nublados. Sin embargo, desde el mediodía y durante parte de la tarde aumentará la probabilidad de aguaceros aislados en la Comarca Guna Yala, Colón y zonas montañosas de Bocas del Toro. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar progresivamente.

El informe también señala que las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 °C y 35 °C, aunque en sectores de menor altitud podrían registrarse valores ligeramente superiores.

En cuanto al viento, predominará un flujo proveniente del norte con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, tornándose variables durante la tarde. Las autoridades advirtieron que durante los episodios de lluvia podrían presentarse ráfagas más intensas.

Respecto a las condiciones marítimas, tanto en el Pacífico como en el Caribe se mantendrán generalmente favorables para las actividades marítimas y costeras. En el Pacífico se esperan olas cercanas a 1.10 metros, mientras que en el Caribe podrían alcanzar hasta 1.20 metros.

Finalmente, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá alertó sobre elevados índices de radiación UV-B en todo el territorio nacional, con niveles entre alto y extremo y un índice estimado entre 7 y 12, por lo que recomendó tomar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor exposición.