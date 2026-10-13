Lluvias provocan inundaciones en vías de la capital y Panamá Norte

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este martes, 13 de octubre, han provocado inundaciones en varios puntos de la ciudad de Panamá y sus alrededores, con afectaciones al tránsito vehicular en algunas vías.

En la vía Panamá Norte, conocida como corredor de los Pobres, se reportó una inundación que mantuvo el tráfico detenido en ambos sentidos. También se registran lluvias intensas en San Miguelito, acompañadas de fuertes vientos.

Otros puntos afectados son la vía España, cerca de la Iglesia del Carmen, y las inmediaciones de la avenida La Paz, donde se reportan inundaciones. Asimismo, se registra lluvia fuerte en la vía Transístmica.

En Panamá Oeste, las precipitaciones también afectan sectores de Arraiján.