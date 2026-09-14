Lluvias con tormentas y posibles ráfagas de viento se esperan este lunes en varias regiones

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica lluvias con tormentas durante este lunes en distintos puntos del país, con mayor intensidad durante la tarde y condiciones marítimas de advertencia en el litoral Caribe.

Durante la mañana se esperan lluvias con tormentas en sectores de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Darién y áreas cercanas a la frontera con Panamá Este. También se prevén lluvias intermitentes y tormentas en el sur de Veraguas, el sur de Azuero, la región metropolitana, Panamá Oeste y Panamá Norte.

Para la tarde, el pronóstico apunta a un incremento de la actividad lluviosa. El IMHPA señala que habrá condiciones lluviosas con tormentas en gran parte del Caribe, Chiriquí, Veraguas, las provincias centrales, Coclé, Panamá Oeste y la región metropolitana.

En estas zonas se esperan lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de posibles ráfagas de viento. También se pronostican precipitaciones en sectores de Darién y la comarca Emberá.

Durante la noche, las lluvias se concentrarán principalmente en el occidente y centro del país. En Darién, el golfo de Panamá y la comarca Guna Yala se prevén nublados con lluvias intermitentes, mientras que en la región metropolitana, Panamá Oeste, Coclé y Panamá Este predominarán condiciones de cielo parcialmente nublado a nublado.

Las temperaturas máximas estarán entre 27 °C y 28 °C en el Caribe, mientras que en el Pacífico oscilarán entre 27 °C y 31 °C. En la cordillera se esperan valores de entre 16 °C y 24 °C.

El IMHPA mantiene un aviso de vigilancia por lluvias con tormentas hasta el 15 de septiembre.

En cuanto a las condiciones marítimas, existe una advertencia para el litoral Caribe debido a los vientos, mientras que el litoral Pacífico presenta condiciones favorables.