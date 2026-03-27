Llegan nuevos lotes de medicamentos para enfermedades crónicas

Nuevos lotes de medicamentos destinados a enfermedades crónicas y otros padecimientos llegaron a Panamá para garantizar un abastecimiento óptimo en sus instalaciones de salud, informó la Caja de Seguro Social.

Entre los productos recibidos se encuentran medicamentos de alta demanda como amlodipina (5 mg), irbesartán (300 mg), hierro en ampollas y ácido hialurónico.

Mediante un comunicado, la institución detalló que se han tomado medidas estructurales para garantizar la sostenibilidad del abastecimiento.

La institución remarcó que se han adjudicado 282 renglones de medicamentos por aproximadamente 77.9 millones de balboas, así como 47 renglones de medicamentos biológicos por un monto de 72.6 millones de balboas. Además, se mantiene en evaluación una nueva licitación para medicamentos antirretrovirales y otros productos estratégicos.

En paralelo, avanza la implementación del decreto que permite compras conjuntas entre el Ministerio de Salud (MINSA) y la CSS para 376 medicamentos, lo que contribuirá a mejorar la disponibilidad y optimizar los procesos de adquisición.

La institución recuerda que los desabastecimientos puntuales se debieron a incumplimientos de proveedores.