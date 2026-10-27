Línea 3: tuneladora llega a Albrook y el proyecto alcanza 82% de avance

La tuneladora Panamá llegó a Albrook, completando uno de los hitos más importantes de la Línea 3 del Metro, con la excavación de un túnel de 4.5 kilómetros que pasa por debajo del Canal de Panamá.

Con este avance, el proyecto alcanza un 82% de ejecución.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó la magnitud de esta obra de ingeniería, que busca mejorar la movilidad de miles de residentes de Panamá Oeste. Además, agradeció a los más de 250 trabajadores del proyecto, al contratista HPH Joint Venture y al Metro de Panamá por su labor.

¿Qué sigue?

El ingeniero Carlos Cedeño, director de Ingeniería del Metro de Panamá, explicó que, “con esta conexión ya podemos iniciar la instalación de las vigas de rodaje en los tramos del túnel que están concluyendo, así como de los elementos electromecánicos. Posteriormente, comenzaremos las pruebas secuenciales para garantizar una operación segura y confiable de este sistema”, indicó Cedeño.

La extracción de la tuneladora, que tiene aproximadamente 93 metros de longitud, se realizará por partes desde el pozo de recepción en Albrook y tomará varias semanas.