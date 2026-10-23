Línea 1 del Metro opera con servicio parcial por falla eléctrica

La Línea 1 ofrece un servicio parcial debido a una incidencia en el sistema de alimentación eléctrica en un tramo de la red, según un comunicado oficial. Esta afectación requirió la suspensión temporal de la circulación en dicho sector.

El servicio se mantiene en ambos sentidos únicamente entre las estaciones Albrook y Fernández de Córdoba, así como entre Los Andes y Villa Zaita. Por su parte, las paradas de Pan de Azúcar, San Miguelito, 12 de Octubre y El Ingenio se encuentran fuera de servicio hasta nuevo aviso.

Los equipos técnicos trabajan para restablecer la operación habitual lo antes posible. Se exhorta a los usuarios a mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer las actualizaciones del sistema.