Limpian afluente en Condado Real de Pacora

Una limpieza intensiva en el afluente que interconecta el río Tataré y el río Pacora inició personal de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá.

Las tareas, que se llevarán a cabo en etapas a lo largo de cuatro semanas, incluyen el corte de maleza y la recolección de al menos una tonelada de sedimentos y residuos plásticos y sólidos.

“Es un alivio ver que finalmente se está haciendo algo”, expresó un residente, quien recalcó que la comunidad tenía más de 17 años de clamar por su saneamiento.

La subdirectora de Resiliencia y Cambio Climático, Yarelys Gómez, subrayó la necesidad de tener conciencia ambiental y de implementar una adecuada disposición de los desechos. “Es fundamental cuidar nuestros recursos hídricos y promover prácticas sostenibles por el bien de todos”, agregó.

La faena se realizará en estrecha colaboración con la Junta Comunal de Pacora, en una acción que busca mejorar tanto la calidad del agua del afluente como las condiciones de vida de los vecinos de Condado Real.