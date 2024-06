Libreta Digital se pondrá a prueba

El 18 de junio fue publicado en Gaceta Oficial el resuelto N°2112-A, que crea la Libreta Digital de Calificaciones del Ministerio de Educación (Meduca), en donde se registrarán las calificaciones, hábitos, actitudes y asistencias. Además, tendrá la opción para dejar comentarios sobre el desempeño académico del estudiante.

Carlos Martínez, subdirector de informática del Meduca, indicó que “en este 2024 ya está disponible su uso para el 100% de los docentes, pero se está implementando de forma paulatina la campaña de masificación, lo que implica un esquema de mejoramiento de los centros educativos, los anchos de banda y el internet en los salones de profesores”.

“Se trabajará en conjunto con la libreta física hasta que se resuelvan todos los temas. Ya tenemos para el primer trimestre hasta 3,000 docentes que trabajaron con la libreta digital”, dijo.

En tanto, el dirigente magisterial Eddy Pinto criticó que “hay áreas donde no hay luz, no tienen nada. Estoy de acuerdo con los retos, con la globalización, pero el Meduca debe garantizar al menos la conectividad. A veces no podemos introducir las notas por la lentitud”.

Mientras que el docente Humberto Montero sostuvo que es innecesario el apartado de comentarios. Además, recordó que “durante la pandemia se trató de implementar el correo institucional desarrollado por la AIG pero fue un fracaso porque no tenemos la robustez tecnológica”.