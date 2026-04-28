Liberación de panameñas en Cuba fue “un gesto de amistad”, Canciller

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, se refirió a la liberación de las panameñas detenidas en Cuba, destacando que el proceso “se tenía que hacer de manera silenciosa y con precisión”.

El ministro enfatizó la necesidad de respetar los procesos de las leyes cubanas, ya que los ciudadanos fueron acusados de violar normas contra la seguridad del país caribeño. Según Martínez-Acha, lo ocurrido con las tres panameñas “ha sido un gesto de amistad del gobierno de Cuba hacia Panamá”.

Respecto a los otros siete panameños que aún permanecen detenidos, explicó que todavía están bajo un proceso de investigación, de juicio y de sentencia.

“Nosotros seguimos apoyando firmemente, por instrucciones del presidente Mulino, desde la protección diplomática, la asistencia consular y la defensa jurídica que el Estado está asumiendo para los siete”, aseguró el diplomático.

Finalmente, el canciller hizo un llamado a los medios de comunicación para que el tema se maneje de manera discreta y siempre pegado a los hechos, concluyendo que: “Tenemos instrucciones muy claras del presidente Mulino para que estos siete panameños regresen, por tanto, en este sentido, les pido que seamos muy cuidadosos”.