Las relaciones Panamá-Israel en su mejor momento, embajador Cohen

Al cumplirse su primer año de gestión diplomática en Panamá, el embajador de Israel, Mattanya Cohen, afirmó que las relaciones bilaterales atraviesan uno de sus mejores momentos históricos en los ámbitos político, económico, cultural y de cooperación internacional. Entre los hitos de este periodo, destacó la visita histórica del presidente israelí, la primera en 78 años de relaciones diplomáticas.

Ante un escenario internacional complejo marcado por tensiones en Medio Oriente y el conflicto frente a las amenazas del régimen de Irán, el diplomático resaltó el respaldo recibido por el gobierno panameño. El embajador agradeció la apertura de las autoridades y enfatizó la necesidad de comunicar la verdad de su país: “Gracias a Dios. Aquí en Panamá las autoridades, más que todo la Cancillería, entienden esta posición y cuando necesitaba llegar, explicar y hablar sobre la situación, me recibieron y recibí todo el apoyo del gobierno panameño”.

En materia de innovación y tecnología, Cohen reiteró la visión de Panamá como un hub logístico y estratégico clave para conectar con el continente, impulsando la transferencia de conocimientos mediante becas y soluciones hídricas avanzadas. Al respecto de los desafíos sobre el recurso vital, puntualizó: “En mi opinión, no hay problema de agua en Panamá. Ustedes tienen lluvias... El problema es manejo de agua, purificación de agua y todo lo que tiene que ver con eso y las tecnologías que tiene Israel y que puede ofrecer a Panamá son increíbles”.