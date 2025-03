Las cenizas, un símbolo de conversión

El Miércoles de Ceniza, que dio inicio a la Cuaresma, Monseñor José Domingo Ulloa destacó que es la época en que la “iglesia como madre, abre sus brazos a todos sus hijos, especialmente a los que reconocemos nuestros pecados, pero sobre todo, que reconocemos que somos amados por Dios”.

Los católicos emprendieron un camino hacia la Pascua, aseguró el Ulloa, un transitar que va ayudado de tres grandes elementos, que son: la oración, el ayuno y la penitencia.

Para el arzobispo, hoy tenemos que ser mucho más creativos en la palabra ayuno, aunque esto no indica que no se practique el ayuno de alimentos. “Para nosotros el ayuno no es hacernos daño, es reconocer que hay miles de hermanos que no comen y que yo puedo darle la oportunidad, al menos en este tiempo, de que tengan una comida digna”, dijo.

Monseñor reiteró que en este tiempo hay que hacer el ejercicio de mirar al otro “como mi prójimo, especialmente a los más pobres y a los más necesitados. Cuando hablamos de Cuaresma, hablamos de que vamos poco a poco entrenando, y la Cuaresma nos vuelve a entrenar, a qué, a que yo tengo que amar, yo me tengo que desprender de mis cosas para dárselas a los más necesitados y en ese necesitado, quiero ver el rostro de Jesús, y eso es lo más grande e importante”.