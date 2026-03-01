Lanzan campaña “Verano Seguro y Saludable” en el distrito de Pedasí

El Ministerio de Salud (Minsa), en Los Santos, realizó el lanzamiento de la campaña “Verano Seguro y Saludable” con RISA en el distrito de Pedasí, mediante una jornada que integró caminata y actividad física como parte de las acciones de promoción de la salud.

La actividad comenzó con una caminata desde el Banco Nacional de Panamá en Pedasí hasta Playa El Arenal, donde los participantes continuaron con ejercicios y dinámicas orientadas a fomentar estilos de vida saludable.

Durante la jornada, el equipo de salud desarrolló espacios de promoción y prevención, resaltando la importancia de la actividad física regular, la hidratación adecuada, la alimentación balanceada y el autocuidado, especialmente durante la temporada de verano.

La actividad contó con ambulancia y paramédicos, además de una ambulancia de comandos médicos, garantizando la cobertura y respuesta oportuna ante e cualquier eventualidad y reforzando la seguridad de los participantes.