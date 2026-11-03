Laboratorio portátil permite a productores de Chiriquí conocer las condiciones de sus suelos

Productores agropecuarios de la provincia de Chiriquí comenzaron a recibir análisis de suelos directamente en sus fincas mediante un laboratorio portátil que permite conocer, en pocos minutos, parámetros clave para mejorar el manejo de los cultivos y la conservación de los terrenos, así lo informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).Mediante una nota de prenda MiAmbiente detalló que la herramienta, denominada Doctor Soil, elimina la necesidad de trasladar muestras a laboratorios convencionales y ofrece información inmediata sobre las condiciones del suelo, facilitando la toma de decisiones relacionadas con la producción agrícola y la conservación de los recursos naturales.Richel César, técnico del Departamento de Conservación de Suelo, explicó que: 'Este equipo portátil nos permite conocer parámetros del suelo, tanto macroelementos como micronutrientes, entre ellos el pH, nitrógeno, fósforo y potasio, para que el productor conozca de primera mano las condiciones de su terreno'.La tecnología empezó a utilizarse en un primer bloque de evaluaciones que se desarrolla en fincas de productores vinculados a iniciativas de manejo sostenible de la tierra en la provincia. Durante los recorridos, especialistas realizan la recolección y análisis de muestras en terrenos con distintas características productivas para determinar sus necesidades específicas.Los resultados permiten identificar factores que inciden en la productividad de los suelos y orientar a los productores sobre prácticas más adecuadas para su manejo. La información también sirve de apoyo para proyectos de restauración ambiental y establecimiento de plantaciones forestales.En tanto el director regional de MiAmbiente en Chiriquí, Ernesto Ponce, destacó que la herramienta fortalece la asistencia técnica brindada a productores y beneficiarios de proyectos ambientales, al proporcionar datos precisos sobre las condiciones de los terrenos y su potencial productivo.Según explicó, las acciones de conservación deben estar vinculadas a las actividades productivas del campo, de manera que el conocimiento técnico sobre los suelos contribuya tanto al rendimiento agrícola como a la sostenibilidad de los recursos naturales.La incorporación de equipos portátiles para el análisis de suelos busca ampliar la generación de información técnica en diferentes regiones del país y acercar este tipo de evaluaciones a comunidades rurales, donde las decisiones sobre el uso del suelo tienen un impacto directo en la producción agropecuaria y la conservación de los ecosistemas.Con este primer bloque de evaluaciones en Chiriquí, los productores cuentan con una herramienta que les permite conocer con mayor precisión las características de sus terrenos y adoptar prácticas orientadas a mejorar su productividad y sostenibilidad.