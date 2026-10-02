La UNACHI ultima pago de planilla

T.Jiménez | Los pagos de la segunda quincena de agosto y las dos de septiembre de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) podrían hacerse efectivos hoy, tras la aprobación de un traslado de partida por B/.7.7 millones.

El rector de la UNACHI, Absel Navarro, explicó que actualmente se encuentra en el último trámite para que los recursos puedan ser ejecutados y así cumplir con el pago de la planilla atrasada. “Casualmente hoy estamos ya en el último trámite para que esto ya se pueda ejecutar a partir de mañana, primero Dios”, señaló Navarro.

Del monto aprobado, B/.2.2 millones corresponden a sueldos fijos de la administración general, B/.5.3 millones a docencia y B/.51,199 a investigación.

Navarro reconoció que la universidad atraviesa una crisis financiera y señaló que ya gestiona con el ejecutivo recursos para cubrir el déficit y garantizar el funcionamiento de la institución hasta diciembre.