La UNACHI reporta retraso en pago de segunda quincena de agosto

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) informó este miércoles que su situación presupuestaria ha afectado directamente el pago correspondiente a la segunda quincena de agosto de su personal docente y administrativo.

De acuerdo con un comunicado de la Rectoría, el rector Absel Navarro sostuvo una reunión con la viceministra de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz, y el contralor general de la República, Anel Flores, para abordar los compromisos financieros de la universidad y buscar soluciones.

La UNACHI adelantó que este jueves 10 de septiembre, a las 11:00 a.m., informará a la comunidad universitaria sobre los resultados de las gestiones realizadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General.

La universidad también anunció que dará a conocer las acciones institucionales y legales que adoptará en respaldo de la autonomía universitaria y de los derechos adquiridos del personal docente y administrativo.

La Rectoría señaló que buscará agotar las vías institucionales y legales para atender la situación y salvaguardar la estabilidad de sus colaboradores y la continuidad académica.