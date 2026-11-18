La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) anunció la aprobación de un traslado de partida interinstitucional por B/.8,039,191.00 por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, recursos que permitirán hacer frente a los compromisos salariales pendientes de la institución.

El rector de la UNACHI, Absel Navarro Camarena, agradeció la aprobación de los fondos y destacó que alrededor de 2,000 funcionarios docentes y administrativos recibirán el pago correspondiente, lo que permitirá atender las obligaciones salariales pendientes y brindar tranquilidad a los trabajadores universitarios.

De acuerdo con el comunicado oficial de la universidad, los fondos permitirán atender de manera inmediata el pago pendiente de la segunda quincena de octubre, además de garantizar el pago de las dos quincenas correspondientes al mes de noviembre.

La institución también informó que mantiene activas las mesas de trabajo y gestiones técnicas con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el propósito de identificar y asegurar los recursos necesarios para cubrir los compromisos salariales y operativos correspondientes al mes de diciembre.

Durante la sesión, el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez, informó que se alteró el orden del día para abordar el tema relacionado con el traslado de partida solicitado por la UNACHI.