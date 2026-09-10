La UNACHI crea dos comisiones para buscar solución al atraso en el pago de docentes y administrativos

El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) Absel Navarro informó que se crearán dos comisiones para gestionar ante el Órgano Ejecutivo y la Contraloría General de la República una solución al atraso en el pago de la segunda quincena de agosto a docentes y administrativos de la institución.

Navarro dio estas declaraciones luego de una reunión informativa con representantes de la Asociación de Profesores, la Asociación de Empleados, la Federación de Estudiantes, decanos, vicedecanos, directores de centros regionales y dirigentes estudiantiles, en la que abordó las gestiones realizadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría.

El rector explicó que el día anterior se reunió con el Contralor General de la República y la viceministra del MEF, encuentro en el que se plantearon condiciones para atender el pago pendiente de agosto y las próximas quincenas hasta finalizar 2026. Sin embargo, señaló que no se alcanzó una conclusión concreta sobre el desembolso.

“Todavía no se llegó a una conclusión efectiva en cuanto al pago de la quincena de los funcionarios y docentes”, manifestó.

Según Navarro, el retraso ya está generando dificultades económicas entre los trabajadores, especialmente entre quienes tienen menores ingresos.

“Después de dos semanas de atraso en su pago de la quincena están confrontando problemas ya económicos”, afirmó.

Ante la falta de una solución concreta, el rector anunció la conformación de una comisión política, encargada de buscar acercamientos y negociar con el Ejecutivo, y una comisión técnica, integrada por especialistas en materia presupuestaria, que elaborará propuestas relacionadas con la administración del presupuesto universitario.

Navarro indicó que ambas comisiones buscan trasladarse a la ciudad de Panamá lo más pronto posible para continuar las conversaciones con las autoridades del Ejecutivo y la Contraloría.

El rector advirtió además que la situación podría afectar el funcionamiento de la universidad si los trabajadores enfrentan dificultades para trasladarse o continuar laborando. En el caso del personal administrativo, señaló que podrían paralizarse trámites universitarios, mientras que una interrupción de las actividades también afectaría a los estudiantes.

“No queremos que los estudiantes se atrasen en sus estudios finales de segundo semestre”, sostuvo.

Por ello, hizo un llamado al Ejecutivo para que se concrete una solución y se pague la quincena pendiente. “Por favor, que se le pague la quincena a las personas porque la han trabajado”, expresó.

Navarro asumió el cargo el 31 de agosto y señaló que la nueva administración requiere tiempo para tomar decisiones sobre la institución, pero pidió apoyo para atender el atraso acumulado desde la segunda quincena de agosto.