La UMIP presenta su oferta académica para el año 2027

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) presentó su oferta académica 2027 en una jornada dirigida a futuros estudiantes y sus familias, con el objetivo de dar a conocer las carreras, programas y oportunidades de formación que ofrece la institución.Durante el encuentro, los decanos de las diferentes facultades expusieron los planes de estudio de cada carrera. Detallaron el perfil profesional de los egresados y las oportunidades laborales en el sector marítimo, portuario, logístico y de las ciencias del mar, áreas estratégicas para el desarrollo de Panamá.Uno de los principales atractivos de la jornada fue el recorrido por los simuladores, laboratorios y espacios especializados de la UMIP. Docentes de la institución realizaron demostraciones y explicaron a los visitantes cómo estas herramientas forman parte del proceso de enseñanza, permitiendo a los estudiantes desarrollar competencias prácticas en ambientes que reproducen situaciones reales de la industria marítima.'La experiencia permitió a los asistentes conocer de primera mano cómo la formación académica se complementa con la práctica y el uso de tecnología especializada, elementos fundamentales para preparar profesionales capaces de responder a las nuevas exigencias de una industria marítima cada vez más dinámica', señaló la UMIP.La actividad también sirvió como espacio de orientación vocacional para jóvenes próximos a iniciar sus estudios universitarios que buscan alternativas profesionales vinculadas con el mar, la navegación, la ingeniería, las ciencias marinas, la logística y otras áreas clave para la economía nacional.Con esta iniciativa, la UMIP reafirma su compromiso de acercar la universidad a la sociedad y destacar la importancia de formar profesionales altamente capacitados para un sector que desempeña un papel fundamental en la conexión de Panamá con el mundo.