La UDELAS impulsa la investigación científica con nuevo doctorado en Chiriquí

Con la puesta en marcha del Doctorado en Ciencias de la Salud en la Extensión Universitaria de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) en Chiriquí, la institución busca consolidar la formación de investigadores y profesionales del más alto nivel académico en el área sanitaria. La rectora, Nicolasa Terreros Barrios, aseguró que este avance responde al eje estratégico institucional orientado a ampliar la oferta académica, así como a implementar programas doctorales y de alta especialización científica.

El programa capacitará a los especialistas para generar nuevos conocimientos y soluciones frente a las necesidades de las comunidades y del país, mediante el fortalecimiento de sus competencias cognitivas, teóricas y metodológicas. Además, promoverá el desarrollo de tecnologías e innovaciones en el ámbito de la salud que contribuyan al desarrollo humano sostenible de Panamá.

Según la rectora, UDELAS apuesta con este doctorado (el máximo nivel de formación que imparte) a incorporar más profesionales a un ecosistema de investigación riguroso y consolidado. Previamente, la Comisión de Posgrado realizó un análisis institucional de pertinencia y prospectiva que evidenció la necesidad de fortalecer la producción científica, en consonancia con las tendencias nacionales e internacionales y los estándares de calidad exigidos en los programas contemporáneos, a fin de ampliar la masa crítica de científicos en áreas estratégicas y orientar la infraestructura de investigación hacia la resolución de las problemáticas más complejas del entorno.