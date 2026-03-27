La sucesión podrá hacerse ante notario

Con la aprobación del Proyecto de Ley No. 175, se permitirá gestionar procesos de sucesión ante notario en casos donde no exista controversia entre los herederos. “La norma busca descongestionar los tribunales y ofrecer a las familias un proceso más ágil y seguro”, explicó la diputada de Vamos, Walkiria Chandler, quien logró que se le diera tercer debate a su propuesta en la Asamblea Nacional (AN).

De acuerdo con el documento ratificado, la norma aplica en tres situaciones específicas.

La proponente explicó que “actualmente, todos los procesos sucesorios en Panamá deben realizarse ante juzgados del Órgano Judicial, iniciando con demanda, participación del Ministerio Público en casos intestados, publicación de edictos e inventario de bienes. Un trámite con testamento puede tardar hasta ocho meses, y en provincias el tiempo es mayor”.

Chandler explicó que “el cambio es significativo, la nueva ley descongestiona los tribunales y ofrece una vía más ágil para herencias sin conflicto ya sea que exista testamento o no”.

Al respecto, el abogado José Alberto Álvarez consideró que “es otra actividad que se suprime del ejercicio profesional de la abogacía; por supuesto, nos afecta. Una profesión con cada día más abogados y menos actividades que ejercer”. En esta línea, Chandler explicó que “la reforma no elimina trabajo para los abogados, simplemente cambia el escenario donde ejercen, del juzgado a la notaría”.