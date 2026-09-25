La Policía reporta decomiso de 2,235 paquetes de presunta droga en cuatro operativos

La Policía Nacional reportó el decomiso de 2,235 paquetes de presunta sustancia ilícita y 100 pastillas de éxtasis durante cuatro operativos realizados en distintos puntos del país en un periodo de menos de 12 horas. Según el reporte policial, seis personas fueron aprehendidas en estas acciones.

Uno de los procedimientos se realizó en los predios de la Zona Policial de Villa Lucre, donde fueron encontrados 110 paquetes de presunta droga. En el lugar también se incautaron dos teléfonos celulares y un vehículo, y una persona fue aprehendida.

En otro operativo, desarrollado en un puerto del Pacífico, unidades antidrogas localizaron 1,146 paquetes ocultos dentro de la estructura de maquinaria de uso industrial que se encontraba en un contenedor procedente de Suramérica. En esta diligencia participaron también funcionarios del Ministerio Público y de Aduanas.

En la provincia de Chiriquí, las autoridades reportaron el decomiso de 100 pastillas de éxtasis.

Mientras tanto, en el corregimiento de Cristóbal, en la barriada Vereda Tropical, provincia de Colón, fueron decomisados otros 979 paquetes de presunta sustancia ilícita. La Policía informó que cuatro personas fueron aprehendidas en este operativo, en el que también se recuperó un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo.

De acuerdo con el informe policial, en acciones adicionales contra la venta de drogas sintéticas fueron aprehendidas otras 12 personas: ocho en La Chorrera y cuatro en el área metropolitana.