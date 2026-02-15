La Policía Nacional refuerza seguridad en Carnaval

La Policía Nacional de Panamá informó que el Operativo Carnaval Seguro 2026, en el marco del Plan Firmeza, ha realizado hasta las 6:00 a.m. de este domingo 15 de febrero más de 207,452 verificaciones ciudadanas, demostrando un despliegue constante para mantener el orden y la tranquilidad durante las festividades.

Durante las acciones preventivas en calles, playas, carreteras y puntos estratégicos, 530 personas fueron aprehendidas por diversas faltas y delitos. En las zonas de mayor concentración se registraron 97 tramitaciones: 19 por oficio de captura, 25 por oficio de conducción, 9 por riña, 6 por subrogado penal y 4 por alteración del orden público. También se entregaron 3 boletas de citación y se registraron 31 menores involucrados en las acciones.

En materia de tránsito, 93,943 vehículos se trasladaron hacia el interior del país, y se impusieron 2,653 infracciones, incluyendo 486 por exceso de velocidad, 186 por accidentes viales, 514 por desatender señales, 61 por embriaguez comprobada y 45 por aliento alcohólico.

La Policía Nacional destacó que no se han registrado incidentes mayores que alteren el desarrollo de las festividades, evidenciando la efectividad del operativo preventivo y la respuesta inmediata de sus unidades y de los servicios de emergencia.

La institución reiteró que el objetivo del Operativo Carnaval Seguro 2026 es garantizar que la alegría y la seguridad caminen juntas, haciendo un llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad y prudencia.