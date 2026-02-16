La Policía Nacional detuvo a 817 personas en las últimas 72 horas

La Policía Nacional informó que en el marco del Plan Firmeza, se detuvieron a 817 personas en las últimas 72 horas.

Entre los detenidos, 417 fueron por oficio, 284 por faltas administrativas, 64 en flagrancia y 52 por microtráfico, de tallaron en un comunicado.

Durante las operaciones, se realizaron 159 diligencias de allanamientos, se decomisaron 10 armas de fuego, 50 municiones, B/ 769.00 en efectivo, 14 paquetes de droga, se recuperó dos vehículos y un semoviente.

En materia de tránsito, se colocaron 3,900 boletas, destacando 657 por exceso de velocidad, 219 por luces inadecuadas y 164 por embriaguez comprobada. Además, se remolcaron 519 vehículos mediante grúas por diversas causas.