La Policía Nacional decomisa cargamento ilícito tras operativo

Un hombre de 33 años fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional tras el decomiso de 216 paquetes rectangulares con presunta droga durante un operativo realizado en la salida del Corredor Norte.

La acción policial se dio luego de una alerta por detonaciones de arma de fuego en el área, lo que provocó el desplazamiento de las unidades para verificar la situación.

En el lugar fue ubicado un ciudadano con una herida, quien posteriormente fue trasladado al Hospital Santo Tomás para recibir atención médica.

Durante la intervención, las autoridades inspeccionaron un vehículo articulado donde encontraron cuatro bultos grandes y tres cajas que contenían la presunta sustancia ilícita.

Tras el conteo efectuado por los agentes, se contabilizaron 216 paquetes rectangulares, los cuales fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes como parte de las investigaciones.

El caso continúa bajo investigación para determinar la procedencia y destino del cargamento decomisado.