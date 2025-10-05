La Policía Nacional capturó a 167 personas en todo el país

La Policía Nacional reportó la aprehensión de 167 personas en las últimas 24 horas, como parte de las acciones del Plan Firmeza, desarrolladas en distintas provincias del país.

Del total, 115 fueron detenidas por oficio, 43 por faltas administrativas y nueve en flagrancia. Las autoridades también realizaron 68 diligencias de allanamiento, en las que se decomisaron seis armas de fuego y 10 municiones, además de 24 fragmentos sólidos rocosos y tres bolsas con hierba seca.

En materia de tránsito, se registraron 1,062 infracciones, entre ellas 123 por exceso de velocidad, 52 por luces no adecuadas, 12 por licencia vencida, 18 por hablar por teléfono celular y 16 por embriaguez comprobada. Además, 52 vehículos fueron remolcados por diferentes infracciones.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener los operativos preventivos como parte del Plan Firmeza, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.