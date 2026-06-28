La Policía Nacional arrestó a 172 personas en las últimas 24 horas

La Policía Nacional informó que arrestó a 172 personas durante las últimas 24 horas en operativos realizados a nivel nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, 97 de las detenciones correspondieron a personas requeridas por oficio, 57 por faltas administrativas, 11 fueron sorprendidas en flagrancia y siete por presuntos delitos relacionados con microtráfico.

Como parte de las acciones de seguridad, las unidades policiales llevaron a cabo 15 diligencias de allanamiento, logrando el decomiso de ocho armas de fuego, cuatro proveedores, nueve municiones, 23 paquetes de presunta droga y B/.10,521 dólares en efectivo. Asimismo, se recuperó un vehículo con denuncia de robo.

En materia de tránsito, las autoridades colocaron 1,309 boletas por diversas infracciones. Entre las más frecuentes destacan 360 por exceso de velocidad, 40 por luces inadecuadas, 25 por licencia vencida, 21 por el uso del teléfono celular al conducir y 16 por embriaguez comprobada.

La Policía Nacional señaló que estos resultados forman parte de las acciones permanentes orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las normas de convivencia y tránsito en el país.